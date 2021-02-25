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Під час одержання хабаря затримано головного інспектора митного поста на Закарпатті. Вимагав $4 тис. за безперешкодне переправлення цигарок у ЄС, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Під час одержання хабаря затримано головного інспектора митного поста на Закарпатті. Вимагав $4 тис. за безперешкодне переправлення цигарок у ЄС, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури під час одержання неправомірної вигоди затримано головного державного інспектора митного поста "Павлове" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Водночас наголошується, що за даними слідства, інспектор отримав 4000 доларів США хабаря за неперешкоджання громадянину в незаконному переправленні через державний кордон тютюнових виробів у вантажному поїзді, що прямував до ЄС. Йшлося про 50 ящиків сигарет, кожний з яких митник "оцінив" у 80 доларів США.

Під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 27 тис. грн хабарника було затримано прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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Під час одержання хабаря затримано головного інспектора митного поста на Закарпатті. Вимагав $4 тис. за безперешкодне переправлення цигарок у ЄС, - Офіс Генпрокурора 01
Під час одержання хабаря затримано головного інспектора митного поста на Закарпатті. Вимагав $4 тис. за безперешкодне переправлення цигарок у ЄС, - Офіс Генпрокурора 02

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Топ коментарі

  • Иван Стариков
    Стесняюсь спросить, на таможне есть хоть один сотрудник , которые не берёт? Или система такого не потерпит?
  • vismavista
    Стесняюсь спросить, а есть хоть один сотрудник любого органа, кто не берет? В стране вообще поголовное взяточничество. Попробуй сантехника вызвать из ОСББ.
  • житель юговостока
    К сожалению у нас так построена система, что таможеннику даже ничего вымогать не нужно, клиенты сами на его выходят и предлагают. Он всего лишь соглашается и назначает цену.
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