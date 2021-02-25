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Зеленський ушанував пам'ять Лесі Українки. ФОТО

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У 150-ту річницю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки від імені Президента Володимира Зеленського встановлено ​​кошик квітів до пам'ятника письменниці в Києві.

Також від Глави держави встановлено ​​квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав Указ № 32/2021 "Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки" з метою вшанування пам'яті письменниці та популяризації її творчості.

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Зеленський ушанував память Лесі Українки 01
Зеленський ушанував память Лесі Українки 02

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    В шапке-невидимке наверное был...
  • Super Gut
    зеленый дегенератор не назовет ниодного произведения из школьной программы Леси Украинки. Я уже не говорю, про цитирование на память любого ее произведения. Зато в черепных коробках тупорылых дебилов 73%, он выглядит интелектуалом и патриотом.
  • Tata Parasolka
    Зеленському від Лесі Українки --"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита "
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