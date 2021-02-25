Шістьох рибалок віднесло на крижині в Дніпрі, - ДСНС. ФОТО

У Дніпрі на крижині віднесло шістьох рибалок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"25 лютого о 09:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на річні Дніпро поблизу Кайдацького моста Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро 6 рибалок перебувають на крижині, що відкололася", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після прибуття рятувальників на місце події було встановлено, що на відстані 600 метрів від берега на крижині, яка відкололася, стоять 6 рибалок, які не можуть самостійно дістатися берега.

На двох гумових човнах співробітники ДСНС дісталися до рибалок і доставили їх до берега. Від медичної допомоги рибалки відмовилися.

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Фото: сайт ГСЧС