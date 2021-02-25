ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
За попередньою інформацією водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з рейсовим автобусом.
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "ВАЗ-21099" та рейсового автобуса сполученням "Харків-Богодухів" сталася 25 лютого приблизно о 8 ранку на автодорозі "Харків-Охтирка" в селі Крисине Богодухівського району.
На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.
71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-21099" зазнали несумісних із життям травм та загинули на місці події.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.