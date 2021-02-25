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ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули. ФОТОрепортаж

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Поліція розслідує обставини ДТП на Харківщині, унаслідок якої загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередньою інформацією водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з рейсовим автобусом.

Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "ВАЗ-21099" та рейсового автобуса сполученням "Харків-Богодухів" сталася 25 лютого приблизно о 8 ранку на автодорозі "Харків-Охтирка" в селі Крисине Богодухівського району.

На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району перебувало 15 пасажирів, які не постраждали.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули 01

71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-21099" зазнали несумісних із життям травм та загинули на місці події.

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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули 02

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом на Харківщині: двоє людей загинули 03
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    А одне тягне й інше... Спочатку купують ваз, потім починають економити на гумі... А якщо серйозно- у водія і пасажира не було шансів, бо це ваз. Ні подушок безпеки, ні робочих пасків безпеки. Та й ергономіка зминання металу далека від ідеалу.
  • Fly Flyiovich
    Это да. Только я хочу сказать Вам что очень большой процент автомобилей иностранного производства купленных на вторичном рынке так же не имеют активных систем безопасности, т.к. их восстановление очень дорогостоящее и, как правило, с ними не часто заморачиваются. И что самое интересное - большинство владельцев таких авто даже и не догадываются об этом....
  • Valery Greff
    Куча народу, которому к примеру, отхватило пальцы в мясорубке, объясняли свою глупость "а я не знал, шо так будет". Человеческая глупость часто очень дорого обходится. Да взять те же выборы 19-го года.
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