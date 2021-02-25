Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС. ФОТОрепортаж
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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Спільно з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком Головнокомандувач зустрівся з командирами підрозділів, які виконують бойові завдання вздовж лінії розмежування сторін.
Під час поїздки вони також поспілкувалися з українськими захисниками та обговорили проблемні питання, що виникають в ході виконання бойових завдань.
Також, Головнокомандувач перевірив готовність військовослужбовців та підрозділів до виконання поставлених завдань, під час чого відзначив високу злагодженість дій особового складу операції Об'єднаних сил.