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Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС. ФОТОрепортаж

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 01

Спільно з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком Головнокомандувач зустрівся з командирами підрозділів, які виконують бойові завдання вздовж лінії розмежування сторін.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 02
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 03
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 04

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Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 05
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 06

Під час поїздки вони також поспілкувалися з українськими захисниками та обговорили проблемні питання, що виникають в ході виконання бойових завдань.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 07
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 08
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 09
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 10

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Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 11
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 12

Також, Головнокомандувач перевірив готовність військовослужбовців та підрозділів до виконання поставлених завдань, під час чого відзначив високу злагодженість дій особового складу операції Об'єднаних сил.

Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 13
Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 14

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Головком ЗСУ Хомчак провів робочу поїздку в район проведення ООС 15

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Топ коментарі

  • Гранд Идальго
    Ну с Хомчаком всё ж понятно с самого начала. Как только прыстаркуватый дженераль обзавёлся молоденькой курочкой - всё! Служба побоку. Тем более, прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка ещё и яичко снесла - да он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка. Чтобы курочка с яичком не сбежала. А иначе, нафига молоденькой курочке прыстаркуватый Шантеклер? За безвозмездно нюхать его старческий пердёж?
    Стыдоба-стыдобища !!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    что-то ни одной маски...карантин послабили но не отменили...(или в маске героя не узнают)))
  • AbOriginal_UA
    На карту смотрит, как в Байкал!
    Вся эта фото сессия напоминает анекдот про Чапаева, когда тот тащил ящик с картошкой и говорил, что в ящике план захвата противника....
    Открыл ящик, достал картошку, разложил её на карту и говорит:
    - Тут мы, а тут они.....
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