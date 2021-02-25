На державному оборонному заводі списали авіазапчастин на 100 млн грн, - СБУ. ФОТО

Справні авіаційні запчастини списували як непридатні, нібито "ремонтували" на підконтрольних фірмах, перебивали у них серійні номери і купували для заводу як нові.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"За вказівкою керівництва підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, авіаційні запчастини літаків, які знаходились на держпідприємстві.

Посадовці діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну аутентичних серійних номерів "перетворювали" на нові. Керівництво заводу у повному обсязі оплачувало "ремонт", а також за кошти держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами", - сказано в повідомленні.

За даними слідчих, збиток від діяльності учасників схеми становить 100 млн гривень.

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність та велику суму готівки у валюті", - повідомили в СБУ.

Провадження розслідують за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.







