Японія передала до військового госпіталю в Ірпені стаціонарний рентгенівський апарат. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ..
"Збройні Сили України отримали міжнародну технічну допомогу — стаціонарний рентгенапарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням для допомоги у протидії COVID-19", - говорится в сообщении.
Спеціалізований рентгенапарат Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням дозволяє чітко контролювати дозу випромінювання, дистанційно керувати всіма процесами зі швидким та мобільним отриманням цифрового результату.
Посол Японії в Україні Кураі Такаші наголосив на тому, що воїни, які боронять Україну на Донбасі, — це справжні герої, і він захоплюється їхніми героїчними вчинками. Дипломат висловив впевненість, що надане медичне обладнання принесе користь для лікування українських військовослужбовців.
Також посол звернув увагу на те, що починаючи з 2014 року Японія надала допомогу Україні в розмірі $56 млн, 10% з цієї суми — українським військовослужбовцям. Він запевнив, що співпраця держав продовжиться і далі.