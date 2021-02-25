У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19. ФОТОрепортаж
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Сьогодні в 66-й військовий госпіталь надійшла перша партія вакцини для профілактики COVID-19 - AstraZeneca, у кількості 7200 доз. Лікарі почали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої санітарної роти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Завтра бригади в складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта та медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності. Вакцинація проводиться в два етапи, другий приблизно через вісім-дванадцять тижнів після першого.
Слід зазначити, вакцинація - повністю добровільна. Насамперед, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збираються дані анамнезу і тоді визначається, чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.