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У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19. ФОТОрепортаж

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Сьогодні в 66-й військовий госпіталь надійшла перша партія вакцини для профілактики COVID-19 - AstraZeneca, у кількості 7200 доз. Лікарі почали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої санітарної роти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 01
У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 02

Завтра бригади в складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта та медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності. Вакцинація проводиться в два етапи, другий приблизно через вісім-дванадцять тижнів після першого.

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У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 04

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У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 06

Слід зазначити, вакцинація - повністю добровільна. Насамперед, всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збираються дані анамнезу і тоді визначається, чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Бедные наши вояки...
  • Чайка Київ
    Молись, пліснява, щоб у наших хлопців побічного ефекту не було від вашого неапробованого фуфломіцину.
  • 133133
    а какие компоненты этой вакцины?


    Там есть любые компоненты !!!

    У зоні проведення ООС почалася вакцинація проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2273



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