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Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався. ФОТО

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Унаслідок зіткнення чотирьох автомобілів недалеко від обласного центру загинули двоє людей, а ще один травмувався. За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Івано-Франківській області.

"26 лютого близько 07:40 сталася ДТП в Угриневі. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, попередньо встановлено, що автомобіль Opel Combo, який їхав у напрямку Львова, намагався здійснити маневр повороту ліворуч. Позаду вказаної автівки рухався автомобіль Renault Kangoo, який проявив неуважність і вчинив зіткнення з автомобілем Opel.

Внаслідок цього транспортний засіб Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху і вчинив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21010", який в лівій смузі руху їхав у сторону Івано-Франківська. Після цього ще один транспортний засіб Renault 21, який їхав позаду в напрямку Івано-Франківська, врізався в автомобіль "ВАЗ".

Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався 01

Ще два автомобілі, щоб уникнути зіткнення, зійшли з проїжджої частини дороги на узбіччя", - сказано в повідомленні.

У результаті аварії загинули водій 1992 року народження і пасажир 1994 року народження, а також травмувалася пасажирка 1997 року народження, у неї легкі тілесні ушкодження. І загиблі, і потерпілі з автомобіля "ВАЗ", вони – мешканці Єзупіля.

Правоохоронці перевірили керманича на стан сп’яніння, чоловік – тверезий.

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Масштабна ДТП за участю чотирьох авто сталася на Івано-Франківщині: двоє людей загинули, ще один травмувався 02
Фото: ДСНС

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини автопригоди. В ході досудового розслідування заплановано ряд експертиз.

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Топ коментарі

  • Alex Dave
    старая как свет истина, ПДД написаны человеческой кровью... Мой инструктор, еще в 1989 году говорил, выполняя левый поворот или разворот держи передние колеса прямо, если тебя догонят в жолу, то в худшем случае толкнут дальше по полосе, а если выкрутил колеса влево, то выкинет на встречку, под другое авто или фуру... уже 35 лет за рулем, и каждый год вижу аварии, водители которых не соблюдали это простое правило и жестоко за это поплатились...
  • Gal
    Так НІХТО не постраждав крім тих, хто був в тому тазіку. Ніяких думок не виникає? В Рено передок в хлам, а салон цілий, в жигуля кузов цілий, а купа трупів.
  • untrollable
    знову тази
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