До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім". ФОТО
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Громадська організація "Фундація DEJURE" повідомляє, що до їхнього офісу намагаються потрапити співробітники Нацполіції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це організація повідомила на сторінці в мережі Facebook.
"Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселком та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", співорганізаторами якої ми виступаємо", - зазначили у "Фундації DEJURE".