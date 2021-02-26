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До офісу "Фундації DEJURE" намагаються потрапити співробітники Нацполіції: "Це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім". ФОТО

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Громадська організація "Фундація DEJURE" повідомляє, що до їхнього офісу намагаються потрапити співробітники Нацполіції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це організація повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Щонайменше 5 співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселком та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі. Нагадаємо, все це відбувається за день до акції "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", співорганізаторами якої ми виступаємо", - зазначили у "Фундації DEJURE".

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До офісу Фундації DEJURE намагаються потрапити співробітники Нацполіції: Це відбувається за день до акції Справедливість Стерненку - справедливість усім 01

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Топ коментарі

  • Tema9
    В свої каски нехай похєзають.
  • Valeriy Wrx
    Стук в дверь.
    ≈ Кто там?
    ≈ Полиция!
    ≈ Что надо?
    ≈ Поговорить!
    ≈ А сколько вас?
    ≈ Не меньше 5.
    ≈ Ну вот и поговорите!
    В офис "Фундації DEJURE" пытаются попасть сотрудники Нацполиции: "Это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем" - Цензор.НЕТ 8642
  • Павел Стрембовский
    Акции еще не было, а менты уже обосрались, в туалет просятся?)))
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