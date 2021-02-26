Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні. ФОТО

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 25 лютого провела зустріч із міжфракційним депутатським об'єднанням "Цінності. Гідність. Сім'я".

Про це повідомляється на сайті Інституту релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нардепи обговорили разом з релігійними діячами необхідність формування державної сімейної політики, а також проблематику вакцинації, легалізації азартних ігор і сурогатного материнства.

"Це великий сором і біль України, коли жінки торгують своїм материнством, а українських дітей продають у різні країни світу. І наше законодавство є навіть гірше, ніж у Таїланді, Індії та інших країнах, які ми колись називали країнами третього світу", - зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ висловив надію, що таким зустрічам законодавці отримувати необхідну інформацію і підтримку від Всеукраїнської Ради Церков для того, щоб українські закони були професійно підготовлені і були засновані на моральному законі - на кодексі загальнолюдських цінностей.

Повідомляється, що також свої зауваження з цього питання і пропозиції до державної сімейної політики озвучив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Крім того, учасники засідання обмінялися думками щодо початку вакцинації в Україні. Про особливості цього процесу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Повідомляється, що від міжфракційного депутатського об'єднання у зустрічі взяли участь народні депутати "Слуги народу" Святослав Юраш та Мар'ян Заблоцький, Ірина Констанкевич ( "За майбутнє"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а також координатор об'єднання Олександр Васюк.

Як повідомляється, такі зустрічі Ради Церков з нардепами проводять щомісяця.

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