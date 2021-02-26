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Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні. ФОТО

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Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні. ФОТО
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 25 лютого провела зустріч із міжфракційним депутатським об'єднанням "Цінності. Гідність. Сім'я".

Про це повідомляється на сайті Інституту релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нардепи обговорили разом з релігійними діячами необхідність формування державної сімейної політики, а також проблематику вакцинації, легалізації азартних ігор і сурогатного материнства.

"Це великий сором і біль України, коли жінки торгують своїм материнством, а українських дітей продають у різні країни світу. І наше законодавство є навіть гірше, ніж у Таїланді, Індії та інших країнах, які ми колись називали країнами третього світу", - зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні 01

Глава УГКЦ висловив надію, що таким зустрічам законодавці отримувати необхідну інформацію і підтримку від Всеукраїнської Ради Церков для того, щоб українські закони були професійно підготовлені і були засновані на моральному законі - на кодексі загальнолюдських цінностей.

Повідомляється, що також свої зауваження з цього питання і пропозиції до державної сімейної політики озвучив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Крім того, учасники засідання обмінялися думками щодо початку вакцинації в Україні. Про особливості цього процесу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Рада Церков обговорила з нардепами формування сімейної політики в Україні 02

Повідомляється, що від міжфракційного депутатського об'єднання у зустрічі взяли участь народні депутати "Слуги народу" Святослав Юраш та Мар'ян Заблоцький, Ірина Констанкевич ( "За майбутнє"), Олег Волошин ("ОПЖЗ"), а також координатор об'єднання Олександр Васюк.

Як повідомляється, такі зустрічі Ради Церков з нардепами проводять щомісяця.

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Топ коментарі

  • Dack Cloud
    а можно контр-вопрос?
    а какого хрена атеисты свой пятак суют везде?
    согласно статистике в Украине 66% верующих людей (на 2019-й год) - большинство то есть.. Совет Церквей обсудил с нардепами формирование семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 8528
  • belge
    Так, вроде ж, светское государство? Куда это попы свой пятак постоянно суют? Тогда и налоги влупить в полный рост этим мудрым, ****, наставникам. Совет Церквей обсудил с нардепами формирования семейной политики в Украине - Цензор.НЕТ 930
  • Дмитрий Гавр
    уже прямое. Государство как и общество положило большой пребольшой писюн на семейную политику. Больше половины семей распадаются, а дети растут как сорняки. Вроде есть но дела до них никому нет. Переполненные детские дома... Полная безответственность. Может хоть священники смогут немного улучшить обстановку. Можете не верить в Бога, церковь. Но у них достаточно сильный институт семьи.
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