СБУ на Закарпатті запобігла створенню контрабандного каналу сигарет в ЄС: вилучено товару на 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України у Закарпатській області попередила нелегальне переправлення за кордон оптових партій підакцизної тютюнової продукції на мільйони гривень.

Під час обшуків у ділків вилучено майже 60 тисяч пачок контрабандних цигарок на майже 2,5 мільйона гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ отримали інформацію, що декілька місцевих мешканців планують організувати канал незаконного переправлення тютюнових виробів до країн Євросоюзу. Перевозити підакцизну продукцію вони планували на мікроавтобусі одного зі спільників.

Підготовлений для контрабандного переправлення товар ділки зберігали на території складського приміщення.

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У ході обшуків за місцями проживання учасників протиправної діяльності та зберігання товару правоохоронці виявили пакувальну тару, стрейч плівки та інші речі, які вони використовували для підготовки продукції до "відправлення".







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За оперативними даними, вилучені тютюнові вироби було виготовлено на Дніпропетровщині.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів протиправної діяльності. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товари.