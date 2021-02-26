Чиновники Запорізької міськради присвоїли 1,6 млн грн бюджетних коштів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила керівництво одного з департаментів Запорізької міськради в розкраданні бюджетних коштів, виділених на благоустрій вулиць обласного центру. За попередніми оцінками, сума державних збитків становить 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Досудове слідство встановило, що чиновники у 2019-2020 роках уклали декілька договорів з представниками афілійованих фірм із Запорізької та Дніпропетровської областей. Відповідно до угод на загальну суму понад 6 млн грн підрядники мали провести роботи із благоустрою міських вулиць, скверів та паркових зон.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники оборудки значно завищили вартість придбаних матеріалів і привласнили майже 30% бюджетних коштів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях ділків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

Також читайте: Керівництво "Житомиртеплокомуненерго" присвоїло мільйони бюджетних гривень під час проведення держзакупівель, - СБУ. ФОТО

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх фактів правопорушення та осіб, причетних до незаконних схем.







