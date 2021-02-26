Новини Фото • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

На адмінмежі з окупованим Кримом ексв'язні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори. ФОТОрепортаж

11 52711
На адмінмежі окупованого півострова з Херсонською областю в День спротиву окупації Криму і Севастополя розгорнули український і кримськотатарський прапори.

Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена України на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як уточнюється, також в цей день відбувся автопробіг з державними прапорами і прапорами кримськотатарського народу. Звідти учасники заходу пройшлися пішки на адмінмежу, де колишні бранці Кремля Едем Бекіров і Євген Панов підняли український і кримськотатарський прапори.

"Сьогодні відзначаємо День спротиву окупації Криму , але спротив триває і триватиме доти, доки ми не повернемо Крим під українські прапори. Офіс Уповноваженого постійно фіксує порушення конституційних прав наших громадян, які проживають на ТОТ Крим. Це - заборона навчання українською та кримськотатарською мовою, мілітаризація півострова, переслідування наших громадян за політичною та релігійною ознаками, заборона свободи слова. Але після деокупації ми відновимо порушені права наших громадян", - наголосила представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та м.Севастополь Ірина Верігіна.

Також читайте: Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден

На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 01
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 02
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 03
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 04
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 05
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 06
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 07
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 08
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 09
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 10
На адмінмежі з окупованим Кримом ексвязні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори 11

Топ коментарі

  • Василий Васильев b8ee7c21
    Крим це Україна!
  • Valery Greff
    На админгранице с оккупированным Крымом экс-узники Кремля Бекиров и Панов развернули украинский и крымскотатарский флаги - Цензор.НЕТ 3719
  • Nataliia Radchenko
    "Они уйдут", - Алиев назвал сроки ухода военных РФ из Карабаха, Азербайджан готов покончить с "Арцахом" Президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен убрать военных России из Нагорного Карабаха уже через 5 лет. После этого "НКР" окончательно прекратит существование.
    https://www.dialog.ua/war/224653_1614332583
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини