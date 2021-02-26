На адмінмежі з окупованим Кримом ексв'язні Кремля Бекіров і Панов розгорнули український і кримськотатарський прапори. ФОТОрепортаж

На адмінмежі окупованого півострова з Херсонською областю в День спротиву окупації Криму і Севастополя розгорнули український і кримськотатарський прапори.

Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмена України на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як уточнюється, також в цей день відбувся автопробіг з державними прапорами і прапорами кримськотатарського народу. Звідти учасники заходу пройшлися пішки на адмінмежу, де колишні бранці Кремля Едем Бекіров і Євген Панов підняли український і кримськотатарський прапори.

"Сьогодні відзначаємо День спротиву окупації Криму , але спротив триває і триватиме доти, доки ми не повернемо Крим під українські прапори. Офіс Уповноваженого постійно фіксує порушення конституційних прав наших громадян, які проживають на ТОТ Крим. Це - заборона навчання українською та кримськотатарською мовою, мілітаризація півострова, переслідування наших громадян за політичною та релігійною ознаками, заборона свободи слова. Але після деокупації ми відновимо порушені права наших громадян", - наголосила представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та м.Севастополь Ірина Верігіна.

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