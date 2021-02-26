Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО

На державному підприємстві "Одеський авіаційний завод" планується запуск ліцензованого виробництва гелікоптерів класу Bell UH-1 Iroquois.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

Організація виробництва перебуває на завершальній стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-ї річниці Незалежності України. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.

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"Зазначу, що пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні і військовій техніці головного замовника - Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Така філія може з'явитися на базі Одеського політехнічного університету", - сказав Гусєв.

Bell UH-1 Iroquois - американський багатоцільовий вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Гьюі" (Huey).









