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Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО

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На державному підприємстві "Одеський авіаційний завод" планується запуск ліцензованого виробництва гелікоптерів класу Bell UH-1 Iroquois.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

Організація виробництва перебуває на завершальній стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-ї річниці Незалежності України. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.

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"Зазначу, що пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні і військовій техніці головного замовника - Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Така філія може з'явитися на базі Одеського політехнічного університету", - сказав Гусєв.

Bell UH-1 Iroquois - американський багатоцільовий вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Гьюі" (Huey).

Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 01
Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 02
Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 03
Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 04
Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - Укроборонпром 05

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Хоть и старенький, но обвес московитам и сепарам понравится. Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7063
    Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7561
  • Super Gut
    Скорей будет крупноузловая сборка. Если учесть, что вертолеты в Украине покупают только мусорам, то это прорыв для ВСУ.
  • Super Gut
    Ты поинтересуйся на чем летают ВСУ, и тогда поймешь, что этот "старпер" - шестисотый мерседес по сравнению с ми-8
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