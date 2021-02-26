Одеський авіазавод випускатиме американські вертольоти Bell UH-1 Iroquois, - "Укроборонпром". ФОТО
Про це повідомив генеральний директор ДП "Укроборонпром" Юрій Гусєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.
Організація виробництва перебуває на завершальній стадії. Перший борт повинен бути виготовлений вже до 30-ї річниці Незалежності України. Проєкт фінансується за рахунок інвестиційних коштів.
"Зазначу, що пріоритетом для Одеського авіаційного залишається забезпечення потреб в озброєнні і військовій техніці головного замовника - Міністерства оборони України. Щоб збільшити обсяги виробництва на підприємстві, ми плануємо створити спеціалізовану школу для навчання нових авіаконструкторів. Така філія може з'явитися на базі Одеського політехнічного університету", - сказав Гусєв.
Bell UH-1 Iroquois - американський багатоцільовий вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Гьюі" (Huey).