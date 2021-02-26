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Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці затримали молодика, який незаконно продавав вогнепальну зброю і гранати на території Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 01

Під час відпрацювання оперативної інформації, співробітники поліції виявили хлопця, який займався збутом зброї на території міста Києва. Зловмисником виявився 28-річний житель Житомирської області.

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 02

Під час розслідування поліцейські провели низку оперативних закупівель, а також обшуки в автомобілі і за місцем проживання фігуранта. У правопорушника вилучили автомат Калашникова, два пістолети-кулемети Скорпіон, близько 2000 патронів до них, десять гранат РГД-5 і Ф-1. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 03

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Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 04
Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція 05

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Шо - отак и разложился в переходе? Торговец оружием задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9139
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    правильно, нефиг портить бизнес ментам...
  • Valery Greff
    Музейные экспонаты хоть, бывает, стреляют. Есть прикольней, когда пневмат пытаются выдать за оружие...
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