Торговця зброєю затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали молодика, який незаконно продавав вогнепальну зброю і гранати на території Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час відпрацювання оперативної інформації, співробітники поліції виявили хлопця, який займався збутом зброї на території міста Києва. Зловмисником виявився 28-річний житель Житомирської області.

Під час розслідування поліцейські провели низку оперативних закупівель, а також обшуки в автомобілі і за місцем проживання фігуранта. У правопорушника вилучили автомат Калашникова, два пістолети-кулемети Скорпіон, близько 2000 патронів до них, десять гранат РГД-5 і Ф-1. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.