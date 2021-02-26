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У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову. ФОТО

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У Сумах на фасаді школи №18 встановили пам'ятний знак загиблому на Сході України воїну Артуру Абрамітову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову 01

Абрамітов загинув у 2017 році на бойовому чергуванні від осколкових поранень внаслідок мінометного обстрілу російсько-терористичними угрупованнями позицій українських військових у районі промислової зони міста Авдіївка Донецької області.

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову 02

Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, друзі, бойові товариші, представники органів місцевої влади. Право відкрити пам'ятну дошку надали його товаришам по службі, а освятив її капелан окремого мотопіхотного батальйону "Суми".

У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову 03

Під канонаду пострілів і траурний марш військового оркестру реактивної артилерійської бригади присутні поклали квіти до меморіальної дошки та вшанували пам'ять військового хвилиною мовчання.

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У Сумах відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну Артуру Абрамітову 04

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