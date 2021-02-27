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Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО

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Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО
Навчальний корабель Військово-морських сил ЗС України "Вінниця" перетворять на музей.

Відповідне рішення ухвалив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наголошується, що наразі опрацьовується питання передачі корвета як музейного предмета до філії Національного військово-історичного музею України - Центрального військово-морського музею.

"Корабель, побудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва", - наголошується в повідомленні.

"Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним із центрів туризму міста", - зазначив Таран.

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Корвет Вінниця перетворять на корабель-музей, - Міноборони 01

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    не трогай!на нем зекретин в Крым ,в котором мы должны все были умереть, поплывет за убежищем))
    Корвет "Винница" превратят в корабль-музей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3330
  • Шрек Баблокат
    бестолковое решение.. и так, при худом бюджете МинОбороны, будут тратить деньги не на повышение боеспособности, а на рекламные хотелки..
    мы все помним, коррупционные проделки руководства МинОбороны по замене цвета погонов, и размера шрифтов на нашивках..
    давайте лучше "чучелко" Тарана повесим, и будем гордиться победой над коррупцией
  • Володимир Сливка
    Ага-а,уже наш весь флот превратили в музей ископаемого а ходят в море чуть-ли не на плотах.
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