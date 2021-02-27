Корвет "Вінниця" перетворять на корабель-музей, - Міноборони. ФОТО
Відповідне рішення ухвалив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Наголошується, що наразі опрацьовується питання передачі корвета як музейного предмета до філії Національного військово-історичного музею України - Центрального військово-морського музею.
"Корабель, побудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва", - наголошується в повідомленні.
"Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут будуть популяризувати традиції українського військового флоту, а причал стане одним із центрів туризму міста", - зазначив Таран.