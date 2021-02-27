Активісти прийшли під СІЗО Одеси, де перебуває Стерненко. ФОТОрепортаж

В Одесі в суботу, 27 лютого, кілька десятків людей зібралися під слідчим ізолятором, де перебуває засуджений до 7 років активіст Сергій Стерненко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Організатори акції - молодіжні організації партій "Європейська Солідарність" і "Демократична сокира". Були присутні також й активісти з інших організацій. Присутні вимагають політичної відповідальності для генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і президента.

Аналогічні акції відбуваються також в інших містах України. Зокрема, в Києві до Офісу президента України прийшли кілька тисяч людей.

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