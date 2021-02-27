Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА. ФОТОрепортаж
8 48117
Удень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, інформує Цензор.НЕТ.
"Надзвичайна ситуація!!!! У міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюся госпіталізацією пацієнтів до інших лікарень", - зазначила вона.
Деталі події Гусак оприлюднить найближчим часом.
Місцеве видання acc.cv.ua зазначає, що ця лікарня приймала хворих на коронавірус.