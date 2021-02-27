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Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА. ФОТОрепортаж

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Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА. ФОТОрепортаж
Удень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.

Про це повідомила на своїй сторінці  у фейсбуці заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна ситуація!!!! У міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюся госпіталізацією пацієнтів до інших лікарень", - зазначила вона.

Деталі події Гусак оприлюднить найближчим часом.

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Місцеве видання acc.cv.ua зазначає, що ця лікарня приймала хворих на коронавірус.

Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 01
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 02
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 03
Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА 04

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Кислород ошибок не прощает.
  • Super Gut
    рыго-зебилы уже взрывают больницы, чтобы отвлечь внимание сми от антизеленского митинга в Киеве
  • Володимир Сливка
    Скорее всего кислород.А для работ из чистым кислородом должны быть специально обученые люди а не дворник дядя ваня.И это уже не первый случай но так никого чужие ошибки не учат.
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