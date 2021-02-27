Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генпрокурора петардами, фаєрами та димовими шашками.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Учасники скандують гасла на підтримку Стерненка, а також вимагають відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Поліція не втручається, на місці працюють пожежники.
Наприкінці акції учасники заспівали гімн України і пообіцяли, що наступна акція на підтримку політв'язнів відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя.
Фото і відео Олега Богачука.