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Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генпрокурора петардами, фаєрами та димовими шашками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники скандують гасла на підтримку Стерненка, а також вимагають відставки генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Поліція не втручається, на місці працюють пожежники.

Наприкінці акції учасники заспівали гімн України і пообіцяли, що наступна акція на підтримку політв'язнів відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя.

Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 01
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 02
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 03
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 04
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 05
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 06
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 07
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 08
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 09
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 10
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 11
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 12
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 13
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 14
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 15
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 16
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 17

Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 18
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 19
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 20
Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками 21

Фото і відео Олега Богачука.

Дивіться також: "Справедливість Стерненку - справедливість усім": акція під Офісом президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    На колени,смерд.
  • Nikolai Chizhevsky
    Артём Ярмолич 438ee8c1 плоды цивилизации на этих фото welcome to Mordor такое будущее скоро ждет Украины вместе с такой полицией в будущем если проглотим сейчасЗдание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 4515Здание Офиса генпрокурора забросали петардами, файерами и дымовыми шашками - Цензор.НЕТ 8378
  • cimbitep
    странные люди. они не понимают, что Стерненко не причина, а следствие? ну пусть завтра отменят ему приговор апелляцией и что? все "судьи" продолжат вершить "правосудие" на своих местах, система продолжит работать на хозяев Украины, не на закон и не на украинцев. через месяц его снова закроют по другому липовому обвинению. опять протесты? так и третий раз закрыть не проблема, "судьи" то все те же.
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