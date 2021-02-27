Будівлю Офісу генпрокурора закидали петардами, фаєрами та димовими шашками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції на підтримку засудженого до 7 років в'язниці Сергія Стерненка закидали будівлю Офісу генпрокурора петардами, фаєрами та димовими шашками.