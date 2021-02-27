Новини Фото • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж

6 73918
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж
Спецназівці Нацгвардії у співпраці з представниками СБУ та розвідки виявили схованку з боєприпасами в прифронтовій Авдіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Серед знайденого – гранати (РГД та Ф1), понад 200 набоїв калібру 7,62 та понад сотню – калібру 5,45.

"Ключову роль в операції зіграла злагоджена робота кінологічної двійки окремого загону спеціального призначення "Омега". Навчений гвардійський службовий пес одразу виявив небезпечну ділянку та оповістив військовослужбовців про знахідку. Зараз на місці події працюють працівники ДСНС та Національної поліції України", - підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: ПТРК "Фагот", вогнемет "Шмель", боєприпаси і вибухівка: СБУ виявила на Луганщині схованку терористів, причетних до підривів у 2014 році. ФОТОрепортаж

Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 01
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 02
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 03
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 04
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 05
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 06
Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС 07

Топ коментарі

  • Саша Киев
    написано багато про будь що окрім як не про гвардійського службового пса, який все і виявив))...чи нагородили його п*ятью кг сардельок чи цукерками? Чи як завжди всі коврижкі отримало керівництво?
  • Наташа Лебедева
    Собака малинуа - умница и красавица.
  • Степан Русин
    Вони просто не хочуть признавати,що пес мудріший за них всіх разом взятих.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини