Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж

Спецназівці Нацгвардії у співпраці з представниками СБУ та розвідки виявили схованку з боєприпасами в прифронтовій Авдіївці.