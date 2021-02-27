Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

Постраждалі внаслідок НП у міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях госпіталізовані в реанімацію з важкими опіками.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" мер Чернівців Роман Клічук, пише Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула, і я хочу висловити співчуття її рідним і близьким. Ще одна людина зараз перебуває у реанімації через важкі опіки. Лікарі роблять все можливе.

Пожежу вдалося одразу ж локалізувати, і сусідні палати не постраждали. Але в них поки що стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень. Причини займання наразі з’ясовуються, але можна вже напевне сказати, що це не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було. Прошу всіх перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її: чутки і паніка точно нікому не допоможуть", - додав мер.

Тим часом місцеве видання acc.cv.ua оприлюднило фотографії з палати, де сьогодні сталася трагедія.





Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.

У ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події.