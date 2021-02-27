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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція. ФОТО

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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, відповідно до поданих заявок, біля Офісу президента України на вулиці Банковій відбулася акція протесту.

Потім учасники в супроводі поліцейських перейшли до Офісу генерального прокурора України. Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

За даними правоохоронців, завдяки злагодженим діям правопорушень під час цих заходів не зафіксовано.

"Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва", - додали в Нацполіції.

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Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція 01
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція 02
Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція 03

Як повідомлялося, сьогодні в Києві під Офісом президента відбувся анонсований раніше мітинг "Справедливість Стерненку - справедливість усім". Огранізатори акції висунули низку вимог під ОП до президента Володимира Зеленського. Потім активісти попрямувала під Офіс генпрокурора, який згодом закидали петардами, фаєрами і димовими шашками.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Під час акції протесту в Києві порушень правопорядку не зафіксовано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4385
  • Софія Гетьман
    Коли Венедіктова буде покарана за роботу на російських окупантів??? Чому в Україні судять українських патріотів, а не російських найманців??? Стерненко молодець, не дає таким як бандюк Труханов і його прокурорша Венедіктова здати Україну під російських окупантів!
  • Myko
    Як тільки клоун втече до Ростова, якщо встигне, тоді і буде покарана.
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