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Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО

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Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські встановлюють обставини виникнення пожежі в Чернівецькій міській клінічній лікарні №1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Попередньо правоохоронці встановили, що займання виникло в одній з палат, де проходять лікування хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівники Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області, які прибули на виклик, евакуювали громадян і ліквідували пожежу. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ще один пацієнт має опіки - лікарі відправили його в реанімаційне відділення.

"Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - підкреслюють правоохоронці.

Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція 01
Встановлюються причини займання у палаті чернівецької лікарні, де лікуються хворі на коронавірус, - Нацполіція 02

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

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Топ коментарі

  • буков
    Курильщики з ковідом в лікарні майже не попадають, забиті бронхи не пускають ковідку в легені, по собі знаю.
  • Eutectic
    Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3430 27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок).

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій
    P.S. "не было в палате там никакого кисню". Устанавливаются причины возгорания в черновицкой палате, где проходят лечение больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4540 Взагалі-то кисень і повітрі є
  • Eutectic
    Корисно знати:
    При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
    Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
    При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.

    З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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