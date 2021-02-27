Президент Угорщини прищепився китайською вакциною проти коронавірусу Sinopharm. ФОТО

Президент Угорщини Янош Адер отримав першу дозу китайської вакцини Sinopharm проти Covid-19. Він закликав громадськість взяти з нього приклад.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання Hungary Today.

Виступаючи перед державними ЗМІ, президент закликав зареєструватися для вакцинації як можна раніше, а також з'явитися, щоб отримати укол, як тільки терапевт повідомить про це.

"Давайте довіряти нашим лікарям, нашій системі охорони здоров'я", - сказав президент Угорщини, додавши, що він сподівається, що "епідемія скоро залишиться позаду".

Також читайте: У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження