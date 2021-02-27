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Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей. ФОТОрепортаж

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Українці завоювали шість медалей на 72-му міжнародному турнірі з боксу класу "А" Странджа-2021, який відбувався в Болгарії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в  активі Олександра Хижняка золото. Український боксер у фіналі мав битися з росіянином Павлом Сосуліним, однак той не з'явився на бій. Для Хижняка ця перемога стала вже третьою поспіль на цьому турнірі.

В активі нашої збірної також три срібла. Нагороди здобули Анна Лисенко, Євген Барабанов і Цотне Рогава.

Бронзові нагороди заробили Юлія Циплакова і Максим Коц.

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Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 01
Фото: UkrainianBoxingFederation

Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 02
Фото: UkrainianBoxingFederation

Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 03
Фото: UkrainianBoxingFederation

Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 04
Фото: UkrainianBoxingFederation

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Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 05
Фото: UkrainianBoxingFederation
Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 06
Фото: UkrainianBoxingFederation
Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 07
Фото: UkrainianBoxingFederation
Український боксер Хижняк виграв міжнародний турнір у Болгарії, всього збірна завоювала 6 медалей 08
Фото: UkrainianBoxingFederation

Топ коментарі

  • Dack Cloud
    а что там с рузьке витязем случилось?
    обоссался что ли?

    Украинский боксер в финале должен был сразиться с россиянином Павлом Сосулиным, однако тот не явился на бой.Источник: https://censor.net/ru/p3250525
  • Vedana
    Якщо він Ломаченкова і Усікова не підтримує, тоді вітаю.
  • Геннадій Бикодір
    він же сосулін)
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