Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція. ФОТОрепортаж

На Рівненщині 35-річний чоловік убив свого товариша, приревнувавши співмешканку. На момент інциденту в сусідній кімнаті перебувало троє маленьких дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції області, до 35-річного жителя села Крилів Рівненського району приїхав погостювати його 37-річний товариш із Хмельницької області.

26 лютого з цієї нагоди розпивали спиртні напої.

"Близько 19:00 між господарем і гостем виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички 35-річний чоловік спочатку завдав один удар по голові поліном 37-річному, а потім вдарив його кухонним ножем у шию", - йдеться в повідомленні.

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Медики швидкої врятувати чоловіка не змогли. Він помер на місці події.

35-річного жителя села Крилів затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 КК.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що так вчинив через ревнощі до своєї 35-річної співмешканки.

У пресслужбі поліції додають, що сім'я неблагополучна і виховує трьох малолітніх дітей, які на момент скоєння злочину перебували в іншій кімнаті.

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