Житель Рівненщини через ревнощі вбив приятеля, - поліція. ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції області, до 35-річного жителя села Крилів Рівненського району приїхав погостювати його 37-річний товариш із Хмельницької області.
26 лютого з цієї нагоди розпивали спиртні напої.
"Близько 19:00 між господарем і гостем виник конфлікт, який швидко переріс у бійку. Під час сутички 35-річний чоловік спочатку завдав один удар по голові поліном 37-річному, а потім вдарив його кухонним ножем у шию", - йдеться в повідомленні.
Медики швидкої врятувати чоловіка не змогли. Він помер на місці події.
35-річного жителя села Крилів затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 КК.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що так вчинив через ревнощі до своєї 35-річної співмешканки.
У пресслужбі поліції додають, що сім'я неблагополучна і виховує трьох малолітніх дітей, які на момент скоєння злочину перебували в іншій кімнаті.