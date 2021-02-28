На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули. ФОТО

У суботу, 27 лютого, ввечері в Мелітопольському районі Запорізької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої дві людини загинули і ще дві постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції Запорізької області.

Інцидент стався на автодорозі "Харків-Сімферополь" у Мелітопольському районі. Водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя в напрямку селища Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху і влетів у Toyota Tundra.

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Audi А6 загинули на місці події. Ними виявилися чоловіки віком 47 і 46 років із Якимівки.

Водій і пасажир іншого автомобіля, жителі Мелітополя віком 52 і 54 роки, зазнали тілесних ушкоджень. Їх відвезли в місцеву лікарню.

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Правоохоронці вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху та почали досудове розслідування.



