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На трасі "Харків-Сімферополь" під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули. ФОТО

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У суботу, 27 лютого, ввечері в Мелітопольському районі Запорізької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої дві людини загинули і ще дві постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції Запорізької області.

Інцидент стався на автодорозі "Харків-Сімферополь" у Мелітопольському районі. Водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя в напрямку селища Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху і влетів у Toyota Tundra.

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля Audi А6 загинули на місці події. Ними виявилися чоловіки віком 47 і 46 років із Якимівки.

Водій і пасажир іншого автомобіля, жителі Мелітополя віком 52 і 54 роки, зазнали тілесних ушкоджень. Їх відвезли в місцеву лікарню.

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Правоохоронці вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху та почали досудове розслідування.

На трасі Харків-Сімферополь під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули 01
На трасі Харків-Сімферополь під Мелітополем Audi А6 на зустрічній влетів у Toyota Tundra - дві людини загинули 02

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Топ коментарі

  • Стрелок
    тундра крепкая.. развалить об себя ауди... да уж
    а была бы тойота попроще а не рамник-пикап - исход был бы совсем другой
  • Оксана Женжера
    Знайшов кого порівнювати. Проспись!
  • geolog
    То була Секвоя
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