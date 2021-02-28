Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі. ФОТО

У неділю близько першої години ночі за київським часом у Любліні на сході Польщі у ДТП загинули двоє громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні.

Зазначається, що трагічна подія сталася на одній із вулиць міста. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat вилетів із дороги і вдарився боком у дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.

Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин. Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.

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