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Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі. ФОТО

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У неділю близько першої години ночі за київським часом у Любліні на сході Польщі у ДТП загинули двоє громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на місці загинув 24-річний водій автомобіля та 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні.

Українці 22-х і 24-х років загинули в ДТП у Польщі 01

Зазначається, що трагічна подія сталася на одній із вулиць міста. З невідомих причин автомобіль Volkswagen Passat вилетів із дороги і вдарився боком у дерево. Удар був настільки сильним, що чоловіки загинули на місці.

Дорога в місці аварії була заблокована кілька годин. Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.

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Топ коментарі

  • Анна Бандерка
    Сомневаюсь, что скорость была 50-60 км/ч, а судя по останкам авто - далеко за сотку (в городе!)
    Вот такие шумахеры переносят грустную статистику ДТП с Украины в ближнее зарубежье,
    а потом удивляемся почему нас в Европе "недолюбливают"..
  • Aer Bore
    В польских городах скоростной режим 40-50 км/ч, а судя по фото можно точно быть уверенным, что ехали они гораздо быстрее.
    Поэтому хорошо, что убились сами, а не убили невинных людей
  • Наталья Киенко
    Трудно представить, что это было когда-то машиной. Ребят очень жаль, молоденькие совсем... Соболезнование родителям.
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