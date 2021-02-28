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Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму. ФОТОрепортаж

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У неділю, 28 лютого, на адмінмежі в Херсонській області активісти запустили в бік окупованого Росією Криму прапор України з посланнями для жителів півострова. Акція присвячена Дню опору російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 01

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"Діти писали: "Крим – Україна", "Крим буде Україна". До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів", – зазначив Ісмаїл Рамазанов.




Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 02

За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

"Я щоразу під час таких акцій нагадую, що досі залишаються в полоні політв'язні, які чекають звільнення. І в ці дні ми є голосом тих хлопців, які зараз борються в умовах неволі за свої права, за Україну, за нас усіх" , - додав Рамазанов.

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Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 03

Сам прапор, розміром 20 на 6 метрів, пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. "Я переселенка з Ясинуватої і для мене це особливе заняття - це біль за втраченим і домом, і роботою, і друзями, і рідними. Це повага до рідного прапору, рідної історії, рідної держави. Це впевненість в перемозі, в майбутньому, в поверненні українських земель", - сказала жінка.

Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму 04

Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    ты сомневаешься,лаптеногий? Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму - Цензор.НЕТ 8974а ведь уже скоро...
  • Andy Jumeirach
    Крим -Україна!
    путен - скатина !
  • Антон Куприянов
    КРЫМ - ЭТО УКРАИНА !!!
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