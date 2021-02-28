Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму. ФОТОрепортаж

У неділю, 28 лютого, на адмінмежі в Херсонській області активісти запустили в бік окупованого Росією Криму прапор України з посланнями для жителів півострова. Акція присвячена Дню опору російській окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

Також читайте: В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу"

"Діти писали: "Крим – Україна", "Крим буде Україна". До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів", – зазначив Ісмаїл Рамазанов.









За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

"Я щоразу під час таких акцій нагадую, що досі залишаються в полоні політв'язні, які чекають звільнення. І в ці дні ми є голосом тих хлопців, які зараз борються в умовах неволі за свої права, за Україну, за нас усіх" , - додав Рамазанов.

Також читайте: Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ

Сам прапор, розміром 20 на 6 метрів, пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. "Я переселенка з Ясинуватої і для мене це особливе заняття - це біль за втраченим і домом, і роботою, і друзями, і рідними. Це повага до рідного прапору, рідної історії, рідної держави. Це впевненість в перемозі, в майбутньому, в поверненні українських земель", - сказала жінка.

Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака.