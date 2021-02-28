Активісти запустили з адмінмежі прапор України з побажаннями для жителів захопленого Росією Криму. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в "Кримському домі" в Києві. Всі охочі приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.
"Діти писали: "Крим – Україна", "Крим буде Україна". До мене зверталися з Туреччини, з Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів", – зазначив Ісмаїл Рамазанов.
За його словами, на прапорі свої звернення також написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.
У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.
"Я щоразу під час таких акцій нагадую, що досі залишаються в полоні політв'язні, які чекають звільнення. І в ці дні ми є голосом тих хлопців, які зараз борються в умовах неволі за свої права, за Україну, за нас усіх" , - додав Рамазанов.
Сам прапор, розміром 20 на 6 метрів, пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. "Я переселенка з Ясинуватої і для мене це особливе заняття - це біль за втраченим і домом, і роботою, і друзями, і рідними. Це повага до рідного прапору, рідної історії, рідної держави. Це впевненість в перемозі, в майбутньому, в поверненні українських земель", - сказала жінка.
Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака.