Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі. ФОТО

У Маріуполі розслідують обставини насильницької смерті 23-річного хлопця і 19-річної дівчини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

За інформацією поліції, тіла знайшов господар квартири 27 лютого. На них виявили ознаки насильницької смерті.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба Маріупольського районного управління.

Було встановлено, що тіла загиблих належать жінці, 2002 року народження, і чоловіку, 1998 року народження.

За фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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