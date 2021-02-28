Новини Фото

Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі. ФОТО

33 56633
У Маріуполі розслідують обставини насильницької смерті 23-річного хлопця і 19-річної дівчини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

За інформацією поліції, тіла знайшов господар квартири 27 лютого. На них виявили ознаки насильницької смерті.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна служба Маріупольського районного управління.

Було встановлено, що тіла загиблих належать жінці, 2002 року народження, і чоловіку, 1998 року народження.

За фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Також читайте: Собаки притягли на подвір'я людську ногу в селі на Львівщині, поліція почала розслідування

Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 01
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 02
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 03
Поліція розслідує загадкове вбивство молодої пари в Маріуполі 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Tierre
    "умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет."

    У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире. Спасибо мерзавцу портнову..
  • Дмитрий Шкицкий
    Ищите второго #быря "женщины 2002 года рождения".
    И дело быстро раскроется.
  • рихард зомби
    Якщо дивитися кацапські детект. серіали, то можна і всю свою родину перебити, перевішати та перестріляли.

    Природно, що жаль цих у минулому молодих людей, якщо вони до того ж не сепаратисти.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини