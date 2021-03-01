Загиблого на Донбасі військовослужбовця Сергія Сорочинського поховали у Вінницькій області. ФОТО
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У Вінницькій області 28 лютого попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Сорочинським, який загинув на сході країни. Поховали його в рідному селі Будки Жмеринського району.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, провести в останню путь військового прийшли родичі, побратими і односельці. На його честь пролунали залпи військового салюту.
Нагадаємо, останки загиблого військовослужбовця виявили в лісосмузі поблизу м. Щастя Луганської області. Ідентифікували їх в лютому за експертизою ДНК-профілю матері. Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, боєць зазнав ушкоджень, характерних для мінно-вибухової травми.
Військовослужбовець Сергій Сорочинський, 1984 року народження, проживав із сім'єю в селі Будки Вінницької області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року.
У воїна залишилися дружина, 16-річний син і 12-річна дочка.