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У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури. ФОТОрепортаж

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Уночі обвалилася частина пам'ятника архітектури на Ніжинській, 16 - прибуткового будинку Стрітенської церкви 1879 року побудови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", на місці працюють співробітники ДСНС.

Обвал стався саме на тому місці, де раніше утворилася тріщина. Таким чином, припущення комунальників, що мешканці скоро зможуть повернутися додому - не виправдалися.

Як повідомили виданню на місці інциденту, обвал стався в районі 3 години ночі. Ніхто не постраждав, оскільки квартири біля тріщини відселили в суботу.

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 01

В результаті обвалення також пошкоджений сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилась стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких у суботу відселили з сусіднього будинку.

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У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 02

Будинок є пам'яткою архітектури, охоронний номер 505-ОД. Відомий як прибутковий будинок Стрітенської церкви, а також будинок, в якому в 1909-1924 роках жив відомий російський письменник і журналіст Лев Славін.


У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 03

Нагадаємо, в суботу бічну стінку цієї будівлі прошила велика тріщина, після чого мешканців квартир у цьому флігелі відселили.

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 04
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 05
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 06
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 07
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 08
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 09
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 10
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 11
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 12
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 13
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 14
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 15
У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-памятки архітектури 16
Фото: Думская

Топ коментарі

  • POWER 39709ae8
    Если продолжать голосовать за Труханова - бандита разваривающего пол бюджета Одессы и тогда Одесса вся будет уничтожена!
  • Чайка Київ
    Миші плакали, кололись, та продовжували жерти кактус.
    У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку-пам'ятки архітектури - Цензор.НЕТ 2895
  • Da non
    Половина старинных зданий Одессы и Николаева построены из говна и палок. Поэтому, ничего удивительного.
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