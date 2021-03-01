СБУ викрила банду, яка "вибивала" гроші з підприємців і брала участь у вирішенні "конфліктів" між кримінальниками. ФОТОрепортаж

Під час спецоперації в Києві та Рівненській області Служба безпеки України нейтралізувала організовану групу, яка тероризувала жителів регіонів і вимагала гроші з підприємців. Задокументовано факт "вибивання" 30 тис. доларів під загрозою вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час 17 обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників, виявлено вогнепальну зброю, радіостанції, балаклави та гроші, отримані злочинним шляхом.

Правоохоронці, із залученням співробітників ЦСО "А" СБУ, затримали у Києві та місті Вараш Рівненської області двох організаторів та трьох активних учасників угруповання.

У ході обшуків, серед іншого, правоохоронці виявили банківські картки і чорнові записи із доказами протиправної діяльності та понад 16 кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю.

За даними слідства, до складу банди входило п’ять осіб, які раніше неодноразово були засудженні до ув’язнення за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Встановлено, що зловмисники через створення штучних конфліктних ситуацій вимагали гроші з громадян, у тому числі підприємців. У разі відмови бандити погрожували фізичною розправою.

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"Зібрані" гроші, організатори угруповання направляли на утримання представників кримінальних кіл, які відбували покарання у виправних установах Рівненщини. Крім цього, зловмисники переправляли засудженим наркотики та засоби зв’язку для координування злочинної діяльності на "волі".

Також встановлено, що двоє лідерів банди брали активну участь у вирішенні "конфліктів" між кримінальниками.

У межах кримінального провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України затриманим повідомлено про підозру. Лідерам угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Спецоперація проводилась спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ