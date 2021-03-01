Джемілєв отримав чеську медаль "За заслуги в дипломатії". ФОТО

Республіка Чехія нагородила лідера кримських татар, народного депутата України Мустафу Джемілєва медаллю "За заслуги в дипломатії".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Від імені міністра Томаша Петржічека посол в Україні Р. Матула вручив медаль "За заслуги в дипломатії" лідеру кримських татар і невтомному дисиденту М. Джемілєву, довічному правозахиснику, який протягом багатьох років зазнавав гонінь з боку радянського режиму", - наголошується в повідомленні.

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