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22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину. ФОТО

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11 вантажівок привезли на окуповані території гігієнічні набори для лікарень і шкіл, а також будматеріали. Окупанти 3 дні не пропускали цей транспорт на підконтрольну їм територію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Вантаж передано від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.  Отримати допомогу мають такі населені пункти: Голубівка, Чорнухине, Зоринськ, Софіі’івка, Оленівка, Степове, Слов’яносербськ, Луганськ, Лутугине, Городище, Розкішне, Сорокине, Перевальськ, Ровеньки, Лотікове, Миколаївка, Антрацит, Хрустальний, Сорокине, Довжанськ, Комісарівка, Кадіївка, Брянка, Новосвітлівка, Лиман, Калинове, Фащівка, Вергулівка, Алмазне.

"Завдяки нашим друзям і партнерам з ООН сьогодні було доправлено перший гуманітарний вантаж в цьому році для людей на тимчасово окуповані території Луганщини. Вантаж доправлено через новий КПВВ у Щасті, який було споруджено на виконання домовленостей лідерів Нормандської четвірки у грудні 2019. Це перший перетин через новий КПВВ і ми сподіваємось, що окупаційні адміністрації так само розблокують можливість перетину лінії дотику і для громадян", - зазначив заступник міністра з питань реінтеграції Ігор Яременко.

У Держприкордонслужбі зазначили, що окупанти 3 дні не пропускали гуманітарний вантаж. Гуманітарна допомога прибула на КПВВ Щастя ще в п'ятницю, 26 лютого. Але потрапити на непідконтрольну Україні територію змогла тільки зараз.

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22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину 01
22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину 02
22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину 03

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Они, шо, действительно не понимают, шо кормят террористов?
  • vitaliymkua
    Нахіба...?
  • Игнатьев Фион
    Зпалити нафіг. Вбивці українців не варті жодної допомоги.
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