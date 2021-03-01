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В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила організоване угруповання контрабандистів культурних цінностей в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 01

Під час обшуків у зловмисників вилучено підготовлену ​​до нелегальної переправки колекцію предметів старовини на суму майже мільйон доларів.

Серед виявленого:

  • 21 одиниця холодної зброї різних періодів, зокрема античної,
  • обладунки, золоті і срібні монети часів Київської Русі, а також 1800-1900-х років,
  • численні старовинні предмети побуту.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 02

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В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 03
В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 04

За попередніми даними слідства, учасники угруповання організували канал незаконного переміщення культурних цінностей за кордон для продажу. Контрабандний товар ділки переправляли своїм іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Для приховування протиправної діяльності вони вказували в деклараціях недостовірну інформацію про відправку.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 05

У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконних дій зловмисників. Вилучені предмети направлено на експертизу.

В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ 06

Вирішується питання про повідомлення організаторам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу вилучених культурних цінностей у музейний фонд України.

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Топ коментарі

  • Валерій Васильович 5c92de37
    Хорошая коллекция
  • olele
    мародерство, зведене у принцип "кожен під себе греби - одна курка від себе"








    Дмитрий@dmitriypaut 10 ч

    Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
    Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
    На стадион выделены 750 млн грн.
    Курирует Йузик.
    А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
    Но барыга Порошенко
  • Эдуард Силенко
    Скоро ці атефакти будуть на Віоліті. Хлопці, що "конфіскували" виставляти будуть. Ось так копати потрібно....
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