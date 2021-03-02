Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію. ФОТОрепортаж

Слідчі Нацполіціі відзвітували про розкриття злочину: львів'янці, яка поширювала в мережі "Інтернет" порнографічні фото і відео, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що в період з березня 2020 по лютий 2021 львів'янка створювала і викладала в одному з телеграм-каналів фото і відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру", - йдеться в повідомленні.

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26 лютого слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній – до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.











Зазначимо, що на сайті Нацполіції ця новина опублікована як "важлива".

Також варто зазначити, що правоохоронці вже не вперше звітують про розкриття злочинів такого масштабу. Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців оперативники и Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини, документували діяльність 32-річної жінки, яка поширювала ролики порнографічного характеру. Ціна таких відео досягала 1,5 тис. грн.

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