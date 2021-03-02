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Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію. ФОТОрепортаж

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Слідчі Нацполіціі відзвітували про розкриття злочину: львів'янці, яка поширювала в мережі "Інтернет" порнографічні фото і відео, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що в період з березня 2020 по лютий 2021 львів'янка створювала і викладала в одному з телеграм-каналів фото і відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру", - йдеться в повідомленні.

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26 лютого слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній – до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львівянки: віддають під суд за порнографію 01
Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львівянки: віддають під суд за порнографію 02
Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львівянки: віддають під суд за порнографію 03

Зазначимо, що на сайті Нацполіції ця новина опублікована як "важлива".

Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львівянки: віддають під суд за порнографію 04

Також варто зазначити, що правоохоронці вже не вперше звітують про розкриття злочинів такого масштабу. Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців оперативники и Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини, документували діяльність 32-річної жінки, яка поширювала ролики порнографічного характеру. Ціна таких відео досягала 1,5 тис. грн.

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