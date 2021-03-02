"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва. ФОТО

У парках і скверах столиці встановлюють "антиманіякові" кнопки. Під час натискання на кнопку вмикатиметься гучна сирена і мигалка, які можуть відлякати ґвалтівника.