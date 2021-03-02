"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва. ФОТО
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У парках і скверах столиці встановлюють "антиманіякові" кнопки. Під час натискання на кнопку вмикатиметься гучна сирена і мигалка, які можуть відлякати ґвалтівника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
"Коли натискаєш на кнопку - вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лиш добігти до кнопки", - йдеться в повідомленні.