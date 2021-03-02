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"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва. ФОТО

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У парках і скверах столиці встановлюють "антиманіякові" кнопки. Під час натискання на кнопку вмикатиметься гучна сирена і мигалка, які можуть відлякати ґвалтівника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Коли натискаєш на кнопку - вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування - потрібно лиш добігти до кнопки", - йдеться в повідомленні.

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Антиманіякові кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва 01

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Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    Для Вас может быть и бред. А для того кто их закупил в 2-3 раза дороже чем они стоят на самом деле через свою фирму-прокладку, совсем не бред... В этой стране чинуши, если не увидят свой профит, палец об палец не ударят. И любой бред выставят как заботу о народе...
  • Mike Hrabovsky
    Розкурочать за дні.
  • Николай Морозов 5bd628b6
    Лучшая антиманьячная кнопка это спусковой крючок вашего пистолета.
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