Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах
19 30631
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Більше фотошопів дивіться тут
Більше фотошопів дивіться тут
Телефонное право никуда не исчезало , в годы ссср у кабинетах чиновников была всегда установлена малая "Спецсвязь" ,Харьковский и Одесский юридический университеты подготовили и готовят армию коррупционеров "РЕШАЛ" которые выполняют заказы как от власти так и от криминала, и для отмазки за деньги помогают гражданам Украины...Тут даже и не до смеха.
цырк цырк цырк
а чего ожидать когда выбрали клоуна?