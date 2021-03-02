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Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 01

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Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 02

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 03

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 04

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 05

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 06

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 07

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 08

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 09

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 10

Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах 11

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6737 Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9888
  • Nickol Nickols
    Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6102Телефонное право никуда не исчезало , в годы ссср у кабинетах чиновников была всегда установлена малая "Спецсвязь" ,Харьковский и Одесский юридический университеты подготовили и готовят армию коррупционеров "РЕШАЛ" которые выполняют заказы как от власти так и от криминала, и для отмазки за деньги помогают гражданам Украины...Тут даже и не до смеха.
  • Voc Vox
    цырк цырк цырк
    а чего ожидать когда выбрали клоуна?
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