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Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель. ФОТО

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Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі доти, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну.

"Під час мого першого візиту на схід України з президентом України Зеленським я висловив беззастережну підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності країни. Ганебна реальність така, що люди продовжують помирати тут і стикаються з жахливими наслідками конфлікту. Єдиний шлях вперед - це повне виконання Мінських угод. Санкції ЄС проти Росії залишаться в силі доти, поки їх реалізація не стане реальністю", - написав Мішель у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Він також зазначив, що разом з президентом України Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в Луганській області вони закликали до повного відкриття всіх пунктів в'їзду / виїзду.

"Це життєво важливо для підтримки зв'язків між людьми і надання послуг через лінію зіткнення", - пояснив Мішель.

Президент Євроради додав, що вражений важливою роботою СММ ОБСЄ, подякувавши партнерів ЄС, разом з якими ЄС підтримує населення, яке постраждало від конфлікту.

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"ЄС працює над новими пропускними пунктами і розмінуванням, а також підсилює допомогу СММ ОБСЄ, щоб вона повністю виконувала свій мандат", - підкреслив він.

Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель 01
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель 02
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель 03

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Топ коментарі

  • 133133
    Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5916
    Michelle, ma belle
    These are words that go together well
    My Michelle

    Michelle, ma belle
    Sont des mots qui vont très bien ensemble
    Très bien ensemble
  • Valery Greff
    Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 506
  • Гельдрих
    Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1223
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