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"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж

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Міністр юстиції Денис Малюська показав відремонтовану камеру київського СІЗО, на яку витратили 101 тис. грн. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж СІЗО.

Про це Малюська повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи пекла вам у стрічку. Камера Державної установи "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб до і після ремонту. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не витрачалися,
вартість - 101 205 грн", - ідеться в повідомленні.

Також глава Мін'юсту нагадав, що "кожен може купити собі в'язницю під Києвом, лот можна знайти на Prozorro: продажі".

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Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 01
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 02
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 03
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 04
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 05
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 06
Трохи пекла: Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту 07

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Топ коментарі

  • Valeriy Wrx
    Срал в тапки...)
  • Evgeniy Tube
    Котейку за что посадили?
  • Maxim Ak-Murza
    "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 537
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