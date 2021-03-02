"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж
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Міністр юстиції Денис Малюська показав відремонтовану камеру київського СІЗО, на яку витратили 101 тис. грн. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж СІЗО.
Про це Малюська повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Трохи пекла вам у стрічку. Камера Державної установи "Київський слідчий ізолятор" на 20 осіб до і після ремонту. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не витрачалися,
вартість - 101 205 грн", - ідеться в повідомленні.
Також глава Мін'юсту нагадав, що "кожен може купити собі в'язницю під Києвом, лот можна знайти на Prozorro: продажі".