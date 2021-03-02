"Слуга народу" Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі. ФОТО

Народного депутата СН Оксану Дмитрієву сфотографували в парламенті з брендового сумкою Saint Laurent вартістю $2350.

Сумочка потрапила в об'єктив фотографа Олександра Гончарова, він опублікував фото у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга народу", красуня, Оксана Дмитрієва. Сумка: схожа на SAINT LAURENT. Ціна: $2350 = 65.8 тис. грн", - написав Гончаров.

На сайті бренду зазначено, що сумка виконана з баранячої шкіри та оснащена металевим ремінцем, який для зручності власниці переходить у шкіряний.

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