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"Слуга народу" Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі. ФОТО

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Народного депутата СН Оксану Дмитрієву сфотографували в парламенті з брендового сумкою Saint Laurent вартістю $2350.

Сумочка потрапила в об'єктив фотографа Олександра Гончарова, він опублікував фото у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга народу", красуня, Оксана Дмитрієва. Сумка: схожа на SAINT LAURENT. Ціна: $2350 = 65.8 тис. грн", - написав Гончаров.

На сайті бренду зазначено, що сумка виконана з баранячої шкіри та оснащена металевим ремінцем, який для зручності власниці переходить у шкіряний.

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Слуга народу Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі 01
Слуга народу Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі 02
Слуга народу Дмитрієва прийшла в Раду із сумкою за 65 тисяч гривень, - соцмережі 03

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Народ прибарахлиться в Раде за счёт голосования законов для олигархов 😀😀😀
  • vadym sestritsyn
    Гуляй босота))))
  • Andriy Kalnyshevsky
    еще посмотрите на сумку жены Степанова после "вакцинации")
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