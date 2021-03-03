Заступник міністра оборони і посли кількох держав ознайомилися з ходом розмінування в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Заступник Міністра оборони України Ігор Старобінський, глави дипломатичних установ Королівства Норвегії, Королівства Швеції, Словацької Республіки, Республіки Хорватія, Республіки Албанія та посол координатор ОБСЄ здійснили робочу поїздку до району проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Головна мета візиту європейських дипломатів в район проведення операції Об'єднаних сил - Головна мета візиту європейських дипломатів у район проведення операції Об’єднаних сил – підтримка України у виконанні заходів гуманітарного розмінування та мінної безпеки.

Під час візиту посли ознайомилися із роботою одного з підрозділів Державної спеціальної служби транспорту України зі складу ООС, який здійснює розмінування інфраструктури та місцевості на території Донецької та Луганської областей.

"Міни не питають національності, віку чи соціального статусу. Вони несуть смерть однаково військовим і цивільним, які опинилися в районі бойових дій. Сьомий рік ця тема для України надзвичайно актуальна, оскільки терени окремих районів Донецької і Луганської областей – одні з найбільш забруднених мінами та боєприпасами в світі. Кожен знищений вибухонебезпечний предмет – це чиєсь врятоване життя", – зазначив Старобінський.

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Також заступник Міністра оборони подякував іноземним дипломатам за підтримку нашої країни у сфері гуманітарного розмінування та поінформував, що саме завдяки друзям України вдалося імплементувати у вітчизняне законодавство таке поняття як "гуманітарне розмінування".

Старобінський наголосив, що Україна розвиває національні спроможності з протимінної діяльності та заручається підтримкою партнерів, щоб звільнити українську землю від мін та вибухонебезпечних залишків війни.









Фото: сайт Міноборони