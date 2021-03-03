Іноземець пропонував хабар співробітнику СБУ у Львові за неперешкоджання в оформленні документів на ПМП. ФОТО

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України у Львові викрили іноземця на пропозиції хабаря співробітнику Служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, запропонував правоохоронцю гроші представник однієї з нацменшин регіону, який займається нелегальним гральним бізнесом. Він намагався схилити спецслужбовця до отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання в оформленні дозвільних документів на постійне проживання в Україні. Співробітник СБУ у встановленому порядку повідомив керівництво про протиправну пропозицію.

Правоохоронці задокументували факт передачі неправомірної вигоди і затримали зловмисника.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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