Із загиблим від кулі ворожого снайпера воїном 36-ї ОБрМП Сергієм Моісєєнком попрощалися в Херсоні. ФОТО
Про це йдеться на офіційному сайті Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Церемонія прощання з загиблим 32-річним херсонцем Сергієм Моісєєнком відбулася у обласному центрі. Віддати шану герою, який загинув за незалежність та територіальну цілісність прийшли родичі, бойові побратими, небайдужі громадяни, а також представники влади. Сергій Моісєєнко був молодшим сержантом 1 взводу, 1 роти в/ч А2777 морської піхоти. Виконуючи бойове завдання в районі проведення ООС, він став жертвою ворожого обстрілу. Військовий до останніх хвилин свого життя залишався вірним своїй присязі та українському народу. Вічна пам'ять захиснику! Герої не вмирають!" - зазначається у повідомленні.
Сергій Моісєєнко пройшов декілька ротацій в АТО/ООС. У нього залишилась донька.