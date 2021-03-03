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"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 3 березня, під будівлею комітетів Верховної Ради відбувається акція протесту проти змін до закону про мову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активісти пікетують будівлю комітетів Верховної Ради на знак протесту проти змін до закону про мову. Сьогодні комітет з гуманітарної та інформаційної політики розглядає законопроєкти депутатів партії СН №№4638 (Бужанський, Дубінський, Шевченко, Брагар, Качура, Гетманцев і ін.) І 4638-2 (Потураєв, Корнієнко, Кравчук та ін.) про зміни в закон про державну мову.

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"Слуги народу" почали безпрецедентну атаку на закон про мову, яка керується безпосередньо з Офісу Президента. У разі підтримки будь-якого з цих проєктів буде знищений механізм захисту прав українців на отримання послуг українською мовою. Закон про мову перетвориться в декларацію, яку можна безкарно порушувати. Уже в перший тиждень березня ці законопроєкти, а також законопроєкт "слуг народу" №3717 про повернення російської мови у вищій освіті можуть бути винесені і на пленарні засідання. Зупинити цю "русскую весну" може тільки наша рішучість захистити свою мову у власній державі. Наша вимога: відкликати і зняти з розгляду парламенту антимовні законопроєкти", - заявили організатори акції.

Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 01
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 02
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 03
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 04
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 05
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 06
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 07
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 08
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 09
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 10
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 11
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 12
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 13
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 14
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 15
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 16
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 17
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 18
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 19
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 20
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 21
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 22
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 23
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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