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У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція. ФОТО

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Сьогодні, 3 березня, під час патрулювання Сєверодонецька на бійця батальйону "Луганськ-1" було скоєно напад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 01

Близько 15.15 патрульний наряд бійців батальйону "Луганськ-1" зупинив чоловіка і жінку, які вели себе підозріло. На прохання поліцейських зупинитися і надати документи, що засвідчують особу, 29-річний чоловік дістав ніж і завдав ним кілька ударів поліцейському в район грудної клітки.

У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 02
У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 03

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Завдяки бронежилету важких травм вдалося уникнути. Під час роззброєння і затримання нападник продовжував намагатися завдати ударів ножем поліцейському.

У Сєверодонецьку на бійця батальйону Луганськ-1 під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція 04

Поранений співробітник поліції зараз перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Треба було на місці пристрелити ,як собаку скажену !!)))
  • Valery Greff
    А шо за гуманизм? Вполне можно было валить оленя.
  • Maxim Ak-Murza
    С кинжалом - кавказец, с шаблею - козак, с томагавком - коренной американец. Ну, а с кухонным ножиком - синяк.
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