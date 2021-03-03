Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлопець веде YouTube-канал, який називає "гумористичним". Він намагався втекти від забрудненого вершками поліцейського, але не зміг.

Про інцидент повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Хлопець підійшов до припаркованого на Майдані поліцейського автомобіля і повідомив правоохоронцям, що скоро на Хрещатику відбудеться ДТП.

"Ми запитуємо: як це, зараз станеться? І в цей момент він із-за спини завдає удару тарілкою з якоюсь білою рідиною - вершками чи щось таке - в обличчя. Я протираю очі, відкриваю двері. Він уже тікав. Почав його наздоганяти", - розповів поліцейський.

Хлопця доставили до відділку. Він каже, що нікого не хотів образити.

"Я знімав зі своїми друзями Пранк на ютуб-канал, щоб заробити гроші й перегляди. Ну, гроші. Я взяв тарілку - тарілку святкову. Насипав туди збитих вершків і, як на дні народження, підійшов до співробітника, привітав зі святом і тарілкою дав йому по обличчю... Це був розіграш. Гумористичний у мене канал, ніяких злих чи намірів травмувати я не мав", - розповів юнак.

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Хлопцеві повідомили про підозру за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.





